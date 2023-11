Schön langsam passen sich die Temperaturen der Jahreszeit an. Nach dem wärmsten Oktober der steirischen Messegeschichte liegen die Temperaturen aktuell bei herbstlichen zehn bis zwölf Grad Celsius. Am Sonntag kann es nach nächtlichen Schauern (und einer Schneefallgrenze von 1800 bis 2000 Meter Seehöhe) bis Mittag vereinzelt regnen, am Nachmittag ist es im Süden sonnig, im Norden neblig.