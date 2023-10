28,1 Grad wurden am 8. Oktober 2023 in Bad Radkersburg gemessen. Richtig gelesen: Oktober. Eis essen, sonnen und schwitzen, schwimmen, – all diese Sommeraktivitäten wirkten bei neun Sommertagen (über 25 Grad Celsius) und strahlendem Sonnenschein in Leibnitz und Bad Rad äußerst einladend. Bruck an der Mur konnte mit acht Sommertagen aufwarten, Deutschlandsberg, Fürstenfeld und Leoben kamen auf sieben. „Mindestens einen Tag über 25 Grad hat es an allen Messstationen unter 500 Metern gegeben“, sagt Geosphere-Meteorologe Friedrich Wölfelmaier. Mit Temperaturen über vier Grad über dem Mittelwert seit 1981 handelt es sich tatsächlich um einen außergewöhnlichen Herbstmonat, der nicht nur Klimaschützern den Schweiß auf die Stirn trieb.