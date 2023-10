Beim Jugendblasorchester-Landeswettberwerb gingen sie bereits erfolgreich als Sieger hervor, jetzt treten sie gegen Blasorchester aus ganz Österreich, Südtirol und Liechtenstein an. Das Jugendblasorchester Groß St. Florian und das Schulorchester der Erzherzog Johann Musikschule Wies haben ein Ziel: Grafenegg in Niederösterreich. Dort findet am 28. Oktober der Jugendblasorchester-Bundeswettbewerb statt.