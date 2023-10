In der Aula der Alten Universität in Graz wurden vom Volksbildungswerk Steiermark die Auszeichnungen des Wettbewerbs „Zukunftsgemeinde Steiermark“ verliehen. Das diesjährige Motto lautete „Frauen stärken – Lebensräume schaffen“. Landeshauptmann Christopher Drexler, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und Volksbildungswerk-Präsident Wilhelm Gabalier konnten zum einen steirische Regionen, Städte, Marktgemeinden, Gemeinden und Institutionen für wegweisende Projekte auszeichnen. Zum anderen holte man aber vor allem eine große Anzahl Einzelpersonen – mehrheitlich Frauen – für ihr Engagement für die Gesellschaft vor den Vorhang.

Kapfenberg plant „Leihoma/-opa-Börse“

Für die Stadtgemeinde Kapfenberg gab es einen zweiten Platz für „Zusammenhalt und Integration“. Die Stadt legt großen Wert auf gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Sicherheit innerhalb der Gemeinde und organisiert daher auch zahlreiche Projekte für Frauen. Der Sozialverein ISGS Drehscheibe, der von der Stadtgemeinde als Anlaufstelle für Gesundheit und Soziales gegründet wurde, fungiert als Initiator der Veranstaltungen.

Angeboten werden unter anderem eine Meet & Talk Frauengruppe, ein Sprachencafé und der Treffpunkt Familienwohnzimmer. Im Familienwohnzimmer gibt es neben Angeboten für Kinder auch sehr viele Angebote für Eltern und werdende Eltern (Mama-Café, „Mama schaut auf sich“, „Starre Geschlechterrollen – Schnee von gestern“). Das Sprachencafé ist ein Deutschkurs speziell für Migrantinnen, wo - unter Beachtung von Migrationshintergründen- in der Frauengruppe Diskussionen zu „Frauenthemen“ stattfinden. Kapfenberg plant zurzeit noch ein Eltern-Kind-Zentrum und eine Leihoma/-opa-Börse

Mürzzuschlag

Geehrt wurde auf Vorschlag der Stadtgemeinde Mürzzuschlag auch die Autorin, Kunsthistorikerin und Kleine Zeitung-Mitarbeiterin Heike Dobrovolny. In ihren Büchern „Mystisches Mürztal“, „Mürztaler Kunst-Schätze“ und „Mürztaler Erbe“stellt die Autorin kulturgeschichtlich wichtige Denkmäler, Objekte und Bräuche einer breiten Öffentlichkeit vor.

Dobrovolny macht mit ihren Werken auf die Region Mürztal aufmerksam und regt Einheimische und Touristen an, diese zu erkunden. Die Autorin legte Wert darauf, die Kulturgeschichte in einer verständlichen Sprache zu verfassen, um möglichst viele Leser anzusprechen. Kulturhistorisches zu Mürztaler Frauen nimmt im Abschnitt „Das weibliche Mürztal“ breiten Raum ein. Die Bücher entstanden auf Eigeninitiative und wurden auch im Eigenverlag von ihr finanziert.

Bruck

Die Tanzlehrerin Regina Paszicsnyek bietet in Bruck an der Mur durch ihre Tanzkurse der Bevölkerung über 50 eine Möglichkeit, die eigene Gesundheit zu fördern und zu erhalten, und zwar nicht allein, sondern in einer Gemeinschaft. Einmal wöchentlich bzw. 14-tägig finden Tanzstunden statt, die vorwiegend von Frauen über 55 Jahren besucht werden. Sie erlernen dabei Tänze aus aller Welt.

Die weiteren Ausgezeichneten: Eva Scheriau, Obfrau der Zeit- und Hilfsbörse in Bruck an der Mur. Brigite Seebauer aus Kapfenberg, Obfrau und Kindergruppenleiterin beim Trachtenverein Floninger - sie war übrigens eine der ersten Frauen, die die Leitung eines volkskulturellen Vereins übernahm.