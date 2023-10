Aus einem kleinen, unscheinbaren Haus mit oranger Fassade in Stübing hallt lautes Kinderlachen. Auf einem braunen Schild liest sich: „Volkstanzgruppe Vereinsheim“ und gibt vorweg, was hinter der Türe in einem Raum, der an Omas gemütliche Stube erinnert, wartet. Eine Gruppe aufgeweckter Kinder wuselt durch den Raum, über der Eingangstür stehen unzählige Pokale auf einem Regal dicht an dicht beieinander. Mittendrin steht Judith Payer, die Tanzlehrerin, sie bringt seit Jahrzehnten Kindern österreichische Volkstänze näher. „Von 2000 bis 2012 habe ich Kinder unterrichtet, dann bin ich selber Mama geworden, heuer im Jänner habe ich wieder angefangen“, erzählt sie.