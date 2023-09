Der volkstümlichen Musik, dem Volksliedwerk, dem Volkstanz, der Mundartdichterei, dem Kunsthandwerk, der Tracht und der Kulinarik wurde in der Steiermark schon seit jeher eine große Bedeutung beigemessen. Seit einigen Jahren machen diese Bestandteile der steirischen Volkskultur als Teil der Steirischen Roas in Bruck-Mürzzuschlag Station. Nach Zwischenstopps am Grünen See, in Mariazell oder zuletzt in Langenwang ist nun Kapfenberg an der Reihe, wo die Steirische Roas am Samstag, dem 30. September, zum Verweilen einlädt – nachdem der ursprüngliche Termin am Muttertag dem Wetter zum Opfer fiel.