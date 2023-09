Der volkstümlichen Musik, dem Volksliedwerk, dem Volkstanz, der Mundartdichterei, dem Kunsthandwerk, der Tracht und der Kulinarik wurde in der steirischen Volkskultur schon seit jeher eine große Bedeutung beigemessen. Um dieses Brauchtum aufleben zu lassen, zieht die Steirische Roas auch im heurigen Jahr quer durch die Steiermark. Am Samstag fand die diesjährige Saison nach Stationen in Puch bei Weiz, St. Stefan ob Stainz, Irdning-Donnersbachtal, St. Radegund und Eisenerz über den Dächern von Kapfenberg einen würdigen Abschluss. "Also hier, wo die Tradition auf die Moderne trifft, wenn wir die Burg und das Stahlwerk sehen", sagte Veranstalter Christoph Wegscheider.