Einen „Sondergemeinderat zur Aufarbeitung der Fehlentwicklung in der GUF“, wie von der KFG gefordert, oder einen eigenen GUF-Ausschuss wird es nicht geben. Sehr wohl fixiert ist eine Sondersitzung des Kontrollausschusses zur Causa. Das teilten die Neos – ihr Chef Philipp Pointner sitzt dem Ausschuss vor – am Montag in einer Aussendung mit. Der Anlass ist ein Bericht mit Brisanz: Die GUF, die Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH und zentrale finanzielle Drehscheibe in der Stadt, war vom Stadtrechnungshof durchleuchtet worden. Die Kernkritik der Prüfer im vergangenen Donnerstag veröffentlichten Bericht: Durch die GUF würden alte Schulden mit neuen Krediten getilgt und damit grundlegende Haushaltsregeln gebrochen, die im Statut der Stadt festgeschrieben sind. In einer Sondersitzung wird der Bericht kommende Woche erstmalig diskutiert und es werden die nicht-öffentlichen Teile des GUF-Berichts den Mitgliedern des Kontrollausschusses zur Kenntnis gebracht.