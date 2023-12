Sagen wir es es in der Fußballersprache: Der Rechnungshof legt der Koalition den Ball auf den Elfmeterpunkt. In einem umfassenden Prüfbericht zerpflückt Direktor Hans-Georg Windhaber die Finanzgebarung der vergangenen 18 Jahre, also im Wesentlichen der Ära Siegfried Nagl. Es wurde nur darauf geschaut, dass die Oberfläche glänzt, das finanzielle Fundament hat man aber nach und nach verfallen lassen. Ja, Haushaltsregeln wurden gebrochen, weil die Trennung zwischen operativen Ausgaben (also Fixkosten) und Investitionen aufgehoben wurde, alte Schulden durch neue Kredite getilgt wurden, schreibt Windhaber im Vorwort des Prüfberichtes.