Wie schaltet Johannes Lamparter am besten ab? Überflüssige Frage. Natürlich beim Training in Norwegen. „Wir waren sieben Athleten, haben uns eine Hütte gebucht, selbst gekocht und eben auch trainiert. Das war ein cooler Trainingsurlaub.“ Während vermutlich so mancher nach einer intensiven Wintersaison das Ferne gesucht hat, war der Tiroler weiter nicht zu bremsen. „Dafür ging es in Paris mit meiner Freundin Lena ruhiger zu und bald geht’s nach Kreta“, grinst der 21-Jährige, der den Flair der „Stadt der Liebe“ in vollen Zügen genossen hat.