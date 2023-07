227 Kilometer über die vier Alpenpässe Kühtai, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch – der Ötztaler gilt als einer der härtesten und berühmtesten Radmarathons der Welt und zieht alljährlich Tausende Hobbyfahrer und Profisportler an. Der "Ötzi" hat auch Johannes Lamparter in seinen Bann gezogen. "Mein Papa fährt heuer zum fünften Mal mit und ich bin früher immer an der Strecke gestanden und habe ihn angefeuert. Das hat mich inspiriert und heuer ist es so weit", sagt der nordische Kombinierer. Er wird sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags an den Start stellen. "Es ist ein Kindheitstraum." Die Vorbereitung wurde trotz der anstehenden Strapazen nicht großartig umgestellt. "Ich habe nicht viele Kilometer mehr auf dem Rad gemacht als im Vorjahr." Lange Radeinheiten bilden bei den Nordischen immer eine tragende Säule in der Saisonvorbereitung. "Ich trainiere das ganze Jahr so viel, dass ich diese Belastung auch in ein, zwei Tagen weggesteckt haben werde."

"Ich bin schon recht fit"

Die ersten Trainingsblöcke mit dem Team hat er hinter sich gebracht und der zehnfache Weltcupsieger ist sehr zufrieden. Die jüngsten Tests waren vielversprechend. "Ich habe nach wie vor richtig gute Kraftwerte, wenn nicht die besten überhaupt. Ich war heuer extrem fleißig im Frühjahr, bin gesund geblieben und stehe jetzt richtig gut im Saft." Mit einer speziellen Platzierung beim Ötztaler liebäugelt er nicht. "Komplett egal, weil ich ja keine Erfahrung in Radrennen habe. Ich kann in die Top Ten fahren, aber auch 1300er werden. Das weiß ich alles nicht. Ich bin schon recht fit im Moment, aber ich will im Winter in Höchstform sein. Auf Druck kann ich das Rennen auch nach der Karriere fahren." Das hat ihm Mario Stecher 2015 vorgemacht. Der Ex-Kombinierer beeindruckte als 100. der Gesamtwertung (7:56) und stellte damit auch seine ÖSV-Kollegen Andreas Goldberger (8:50) und Christoph Sumann (9:05) in den Schatten.

Der Tiroler hat die einzelnen Berge schon abgeradelt, das Kühtai kennt er wie seine Westentasche. "Das Timmelsjoch im oberen Teil ist schon sehr beeindruckend und wenn man oben ist, ist man sicher erleichtert." Sein letztes Hemd wird Lamparter trotz aller Ambitionen nicht riskieren. "Wenn es regnet oder in den Abfahrten gekämpft wird, dann lasse ich sie ziehen. Ich denke, dass ich am Rad technisch gut bin. Aber es ist ein Spaß und ich werde so fahren, dass hoffentlich nichts passiert." Gemeinsam mit dem Herrn Papa wird er nicht rollen. "Da sollte ich schon vorne sein", sagt er mit einem Lachen.

Lange ausrasten will er sich nach den Strapazen aber sicher nicht. "Am Montag werde ich sicher Ruhe geben, aber dann geh’ ich es wieder an." Los geht es für die Kombinierer im September mit dem Sommer-Grand-Prix. Auf Schnee geht es dann mit dem Weltcup im November los.

Auch "Landi" am Start

Lamparter ist heuer aber nicht der einzige "Exot", der am Start steht. Neben Andreas Goldberger will es Dominik Landertinger nach 2021 (9:01 Stunden) noch einmal wissen. "Durch eine Meniskus-Operation verlief mein Training heuer nicht wie geplant. Ich will deshalb durchkommen und nicht auf die Zeit achten. Aber der Reiz der Veranstaltung ist schon ein Ziel für sich selbst: Die Streckenlänge und die Herausforderung mit den immensen Höhenmetern überhaupt zu schaffen." Auch Snowboard-Weltmeister Andreas Prommegger wird den "Ötzi" in Angriff nehmen.

Zwei starke Kärntner dabei

Mit großen Ambitionen sind auch zwei Kärntner im Ötztal dabei. Skibergsteiger Paul Verbnjak ist ein exquisiter Radfahrer und vielleicht kann er sich ja bei Johnny Hoogerland revanchieren. Im Vorjahr siegte der Wahlkärntner nämlich vor Verbnjak auf dem Kitzbüheler Horn.