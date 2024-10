Es war ein echter Horror-Sturz, den der Norweger Sondre Ringen Ende 2023 erlebte. In Engelberg zog sich der 27-Jährige dabei schwere Verletzungen zu, hatte lange Zeit mit den Schmerzen zu kämpfen. „Mir war gar nicht bewusst, wie ernst es war“, resümiert er nun – noch immer nicht gänzlich schmerzfrei.

Gegenüber „NRK“ erklärte das Skisprung-Ass: „Mein ganzer Körper tat weh. Es gab drei Hirnblutungen an verschiedenen Stellen.“ Beim Continental-Cup-Wettkampf in Engelberg verlor er im Dezember des Vorjahres die Kontrolle in der Luft und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Dabei verlor er das Bewusstsein. Die Diagnose im Krankenhaus: „Gehirnerschütterung, Gesichtsverletzungen und eine Hüftprellung.

An den Sturz kann sich Ringen nicht mehr erinnern, an die Leidenszeit danach aber schon. “Fast ein halbes Jahr war ich bettlägerig. Es ist, als würde man wirklich betrunken aufwachen und die Kopfschmerzen pochen einfach weiter.“ Auf Instagram zeigte er Fotos von seinen Gesichtsverletzungen.