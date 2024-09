Nicht einmal die Aussicht auf eine Teilnahme bei der Heim-WM in knapp fünf Monaten in Trondheim konnte Daniel-Andre Tande davon abbringen, seine Karriere zu beenden. In einem Video auf Instagram, aufgenommen auf dem legendären Holmenkollen in Oslo, wo er im März 2022 sein letztes Springen gewann, erklärt der 30-Jährige emotional seinen Schritt: „Ich muss weinen, bevor ich überhaupt begonnen habe. Ich habe lange über diesen Schritt nachgedacht, aber es gibt seit meinem Sturz in Planica eine mentale Hürde, sodass die Angst vor dem Stürzen größer ist, als die Freude über das Springen.“

Zur Erinnerung: Im März 2021 stürzte Tande im Probedurchgang am ersten Wettkampftag beim Skiflug-Weltcup in Planica schwer. Kurz nach dem Absprung verlor er das Gleichgewicht und schlug hart bei 78 Meter auf den Vorbau auf. Er rutschte regungslos den steilen Hang herunter, blieb bewusstlos liegen und musste in ein künstliches Koma versetzt werden.

Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gewann Tande mit Norwegens Team Olympia-Gold, noch im selben Jahr wurde er in Oberstdorf Skiflug-Weltmeister. Insgesamt gewann er acht Springen.

Schon wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Rücktritts ereilten Tande hunderte Glückwünsche für die Zukunft, darunter auch die von Gregor Schlierenzauer, Daniel Tschofenig oder Kamil Stoch.