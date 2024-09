Bevor die letzte Phase der Vorbereitung auf den kommenden Skisprung-Winter startet, gönnte sich Stefan Kraft nochmals eine kurze Auszeit. So jettete Österreichs Skiflug-Weltmeister und Weltrekordhalter (253,5 m) mit seiner Frau Marisa auf die Balearen. Auf Ibiza und Formentera lud das Paar nochmals die Batterien für den in der Heimat bevorstehenden Herbst auf.

Kraft, der sich in der Vorsaison den Gesamtweltcup gesichert hatte, bewies erst kürzlich seine Frühform. So landete der Salzburger beim Auftakt des Sommer-Grand-Prix in Courchevel gleich zwei Siege. Gute Vorzeichen also für den WM-Winter - ab Ende Februar werden in Trondheim die nordischen Medaillen vergeben.