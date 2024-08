Ein Sommer-Grand-Prix der Nordischen zieht in der öffentlichen Wahrnehmung nicht die allergrößte Aufmerksamkeit auf sich, doch dient er den Athleten in der Saisonvorbereitung als ideale Standortbestimmung. Die Skispringer sind bereits vergangene Woche in Courchevel mit einem Doppelpack von Stefan Kraft erstmals abgehoben, die Kombinierer legen dieses Wochenende in Tschagguns mit einem Mixed-Team-Bewerb sowie zwei Einzelwettkämpfen los. Weitere Stationen sind Oberstdorf (28. August) und Chaux Neuve (31. August und 1. September).