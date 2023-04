Mit Unterstützung seiner vergoldeten, versilberten und bronzenen Athleten, die im abgelaufenen Winter zu eifrigen Medaillenhamstern wurden, präsentierte sich der österreichische Skiverband am Montag in Wien in neuem Gewande. Neben dem neuen Namen ("Ski Austria") und neuen Zielen wurde auch das neue Logo vorgestellt. Dieses "A" besteht aus neun Balken, welche für die neun Landesverbände stehen. Zudem lassen sich aus den neun Balken auch alle 15 Sportarten, die Ski Austria beinhaltet, generieren.

Eine kreative, mutige und selbstbewusste Variante, die allerdings nicht bei allen Österreichern auf Begeisterung stößt. Und jene, die nicht zufrieden sind, ließen im Netz ihren Unmut freien Lauf.

Hier nur ein kleiner Auszug: