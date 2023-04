Der Österreichische Skiverband vereinheitlicht seine Außendarstellung und will in Zukunft als Ski Austria wahrgenommen werden. So weicht auch das altbekannte ÖSV-Logo einem A aus neun Balken, die die Bundesländer repräsentieren. Zugleich erhält jede Disziplin ein eigenes Sujet.

Die 16 Sportarten Ski alpin, Snowboard, Skispringen, Langlauf, nordische Kombination, Biathlon, Freeski, Skicross, Skibergsteigen, Telemark, Grasski, Speed Ski, Firngleiten, Masters-Sport, Paraskisport – und der Breitensport als Gesamtheit bekamen folgende Logos zugeteilt.