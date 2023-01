Das Vertraute ist der Hochbetrieb, und nach drei Jahren kehrt in Kitzbühel wieder die Normalität ein. Heute startet die Sportwoche im österreichischen Skimekka mit dem ersten Abfahrtstraining auf der Streif, spätestens ab Freitag werden Zehntausende Fans bei den beiden Abfahrten und beim Slalom den Zielraum bevölkern. Zur Erinnerung: 2021 waren überhaupt keine Zuschauer zugelassen, 2022 kamen lediglich jeweils nur 1000 Gäste in den Genuss des Liveerlebnisses. Die ÖBB bieten für die Renntage 76.000 zusätzliche Sitzplätze im Hahnenkammexpress zwischen Kirchberg, Kitzbühel und St. Johann an.