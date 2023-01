Rein von den Temperaturen her gesehen wäre es ja theoretisch ein Leichtes, mit dem heurigen Winter warm zu werden. Mitunter kam und kommt man aber vielerorts in Schwitzen; und das liegt nicht nur an den Plusgraden. Der Wintertourismus in diesem Land sieht sich angesichts der weißen Schneebänder in grüner Landschaft wohl viel früher und nachhaltiger mit dem Klimawandel konfrontiert als dem einen oder anderen lieb wäre. Dem nicht genug, schlitterte die Skination Nummer eins auch noch in eine veritable Krise.