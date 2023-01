Aleksander Aamodt Kilde raste bei den 93. Lauberhornrennen in Wengen zum Double. Knapp 24 Stunden nach seinem Erfolg im Super-G sicherte sich der 30-Jährige auch in der (verkürzten) Abfahrt den Sieg – und das auf beeindruckende Art und Weise: In 1:43,14 Minuten nahm er dem Schweizer Marco Odermatt gleich 0,88 Sekunden ab, Dritter wurde der Italiener Mattia Casse (+1,01). Für die Österreicher gab es auch in der Abfahrt kein Podest – Vincent Kriechmayr verfehlte dieses knapp, wurde wie am Vortag Vierter. Und doch gab es eine Sensation aus ÖSV-Sicht: Marco Schwarz beendete sein Abfahrtsdebüt in Wengen auf dem ausgezeichneten sechsten Platz.

Der Kärntner legte mit Startnummer 31 eine grundsolide Fahrt hin. "Ich bin selber ein bisschen sprachlos", meinte Schwarz im ersten ORF-Interview und erklärte mit Hinblick auf den Slalom: "Wäre es von ganz oben gegangen, wäre ich nicht gefahren. Aber heute die verkürzte Abfahrt – das war die richtige Entscheidung."

Daniel Hemetsberger (+1,93) wurde 14., Otmar Striedinger (+2,03) kam auf Platz 17. Weltcuppunkte gab es zudem für den Steirer Julian Schütter auf dem 21. Platz. Beat Feuz, der seine letzte Wengen-Abfahrt bestritt, kam auf den fünften Platz.

Kriechmayr verlor nach einem furiosen Start (im Gegensatz zum Super-G) im schnellen Mittelteil zu viel Zeit. "Es war einfach ein bisschen zu fehlerhaft, von der Linie oft ein bisschen zu direkt. Ich habe gewusst, ich habe den Canadian Corner nicht ganz optimal erwischt, dann habe ich versucht, über die Linie zu riskieren. Das funktioniert leider nicht, ich bin oft in den Grieß rausgekommen", sagte der Oberösterreicher. "Schade, weil bis dahin war es ein vernünftiges Rennen." Der Speed hätte gepasst, betonte Kriechmayr. "Der zweite Platz wäre leicht möglich gewesen."

Hemetsberger hatte ähnliche Probleme. "Nach dem Haneggschuss hat es mich ein bisschen rausgerückt, dann war ich eine Spur zu gerade", erklärte er. "Wenn man einen halben Meter rauskommt, ist dann das grießige Rausgerutschte. Genau da bin ich hingekommen, dann hat es mich noch einmal einen halben Meter nach außen verrückt."