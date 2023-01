Er hatte es selbst in Erwägung gezogen, schließlich ist ein sechster Platz bei der Abfahrt in Wengen tatsächlich ein Grund zum Nachdenken. Doch am Ende siegte vermutlich wohl die Vernunft. Denn das Weltcup-Programm der alpinen Skirennläufer ist derart dicht gedrängt, dass ein praktisch täglicher Einsatz über einen Zeitraum von fast zwei Wochen wohl nicht zumutbar wäre. Daher verzichtet Marco Schwarz in Kitzbühel auf die beiden am Freitag und Samstag über die Bühne gehenden Abfahrten auf der Streif.