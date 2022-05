Mitte April präsentierte Marcel Hirscher mit dem Briten Charlie Raposo den ersten Neuzugang, am heutigen Montag wurde Nummer zwei öffentlich gemacht. Timon Haugan. 2017 gelang dem heute 25-Jährigen ein erster Erfolg, er wurde ins norwegische Europacup-Team aufgenommen und gewann im ersten Jahr bereits die Silber-Medaille im Slalom bei der Junioren-WM in Aare. Drei Jahre später der nächste große Schritt: Eintritt ins norwegische Weltcupteam. Auch hier stellte sich der Erfolg ein: Beim Slalom in Charmonix 2020 stürmte er aufs Stockerl und holte Rang zwei, bei den Olympischen Winterspielen 2022 sicherte er sich die Bronzemedaille im Team-Bewerb.

"Ich will wieder zurück auf das Podest – wenn man einmal dort oben steht, will man das Gefühl nicht hergeben", nannte Haugan seine Ziele. "Timon ist mir bereits zu meiner aktiven Zeit als enorm talentierter Skifahrer aufgefallen. Er hat auf jeden Fall das Potenzial in beiden Disziplinen, Riesentorlauf und Slalom, auf das Podium zu fahren. Ich finde es mega, einen 'Attacking Viking' in der Van-Deer-Familie willkommen zu heißen. Den Spirit der Norweger trägt Timon in sich und der kann Berge versetzen, wie wir wissen", streut Marcel Hirscher seinem Neuzugang Rosen.