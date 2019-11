Digitalisierung, Big Data, Sensorik - all dies wünscht sich Marcel Hirscher für den Skirennsport der Zukunft. "Die FIS ist aber träge", bezweifelte er am IBM Think Summit baldige Veränderungen.

Mit Marcel Hirscher als unvermutetem Stargast geriet am Mittwoch der IBM Think Summit in Wien auch zum Showact über Digitalisierung und die Zukunft des Skirennsports. Im Zwiegespräch mit IBM-Österreich-Chefin Patricia Neumann überraschte der abgetretene Rekord-Champion mit weitreichenden Vorschlägen und unverhohlener Kritik am technologischen Status quo. Der Skizirkus habe zwar ein gutes Marketing, technologisch sei aber Vieles "handgeschnitzt".