Ab April haben die Skistars nicht nur Zeit für Urlaub und Trainingseinheiten, sondern auch für die wichtigste Frage im Leben: Willst du mich heiraten? Davon zeugen aktuell viele Beispiele. Die Verlobungs- und Hochzeitssaison bei den Akrobatinnen und Akrobaten auf zwei Brettern ist voll angelaufen. Im Mai läuteten gleich bei mehreren Skipaaren die Hochzeitsglocken.

Sehr stilvoll in schwarz-weiß auf der Motorhaube eines MG Oldtimer Cabrios zeigte sich die Slowenin Ana Bucik (30) mit ihrem Ehemann auf Instagram. „Es ist der Tag meiner schönsten Träume“, schrieb sie auf Slowenisch zu dem Bild. Auf weiteren Bildern ist sie mit ihren Brautjungfern und vor einem Blumen-bestückten Traubogen zu sehen.

Auch die deutsche Speed-Spezialisitin Kira Weidle (28) ließ ihre Fans in den sozialen Netzwerken am glücklichsten Tag in ihrem Leben teilhaben. Mit einem breiten Grinsen, einem weißen Brautstrauß in der einen und ihrem Bräutigam Constantin in der anderen Hand schreitet sie am ersten Foto aus dem Trausaal. „YES #foreverandalways“, postete die Abfahts-Vizeweltmeisterin von 2021 dazu.

Bei den Eidgenossen gab es gleich zweifachen Grund zur Freude. Der Schweizer Riesentorlauf-Spezialist Thomi Tumler (34) heiratete am 10. Mai die Liebe seines Lebens. Zu den Brautpaar-Bildern auf Instagram gab es etliche Glückwünsche, darunter auch von aktuellen und ehemaligen Weggefährten. Hannes Reichelt schrieb beispielsweise „Herzlichen Glückwunsch“, und garnierte die Nachricht noch mit drei Herzen.

Auch Speed-Spezialistin Priska Nufer (32) verkündete überglücklich auf Instagram, dass sie und ihr Verlobter sich das Jawort gegeben haben. Seit 13. Mai sind die Schweizerin und ihr Partner Patrick Ming offiziell Mann und Frau. Künftig wird sie unter dem Namen Priska Ming-Nufer an den Start gehen.

Noch nicht verheiratet, aber verlobt

Einige gaben sich in diesem Jahr bereits das Jawort, andere zumindest das Versprechen dazu. Für das größte Aufsehen sorgte das Ski-Traumpaar schlechthin: Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde. Die US-Amerikanerin (29) und der Norweger (31) gaben ihre Verlobung auf Instagram bekannt. Die vier Bilder des Postings entstanden in der Innenstadt von Innsbruck. Wann die Hochzeit stattfinden wird, gaben die beiden Skistars noch nicht bekannt. Es dürfte aber noch ein bisschen dauern, erklärte Kilde in einem Interview Mitte Mai.

Ebenfalls noch nicht unter der Haube, aber auf dem Weg dorthin ist Österreichs Slalom-Ass Manuel Feller (31). Der Triumphator des Slalom-Weltcups 2023/24 verlobte sich im Mai auf der Karibikinsel Jamaika. „Sie hat Ja gesagt“, schrieb der St. Johanner in einem Posting, das ihn mit seiner besseren Hälfte bei einem Urlaub unter Palmen zeigt. Das Paar hat zwei Kinder – Sohn Lio und Tochter Laila.

Kilde ist nicht der einzige norwegische Skistar, der sich vor Kurzem verlobt hat. Noch etwas früher war Technik-Spezialist Henrik Kristoffersen (29) dran, der seine langjährige Freundin Tonje Barkenes Mitte Jänner gefragt hatte, ob sie ihn heiraten möchte. „Die Liebe meines Lebens hat Ja gesagt!“, verkündete der Riesentorlauf- und Slalom-Weltmeister auf Instagram. Barkenes und Kristoffersen lernten sich bereits in der Schule kennen, wie ein Foto aus Kindheitstagen beweist. Die Hochzeit soll in Österreich stattfinden, wie der Norweger kürzlich in einem ORF-Interview verriet. Wo und wann, wollte er aber noch nicht sagen.

Fotoserie: Diese Traumpaare verbindet der Sport