Mit dem Triumph im Slalom-Weltcup hat Manuel Feller in der abgelaufenen Ski-Saison seinen bisher größten Erfolg gefeiert. Nun hat der Tiroler aber auch privat einen Volltreffer gelandet. So gab der 31-Jährige auf Instagram die Verlobung mit seiner Freundin bekannt. „Sie hat Ja gesagt“, schrieb der St. Johanner in einem Posting, das ihn mit seiner besseren Hälfte bei einem Urlaub unter Palmen zeigt. Das Paar hat zwei Kinder – Sohn Lio und Tochter Laila.

Wir gratulieren herzlichst!