Für einige Skistars läuten in diesem Jahr die Hochzeitsglocken. Nun gesellt sich ein weiteres ÖSV-Ass dazu. Vincent Kriechmayr (32) dürfte sich verlobt haben, wenn man den Instagram-Bildern seiner langjährigen Partnerin Michaela Heider Glauben schenken darf. Die ehemalige Skirennläuferin postete am Dienstag eine Fotostrecke mit den Worten: „DANKE an die besten Girls! #whataweekend“. Bei dem Ausflug nach Slowenien dürfte es sich um das Poltern der 28-jährigen Steirerin gehandelt haben, denn sie trägt unter anderem eine Schärpe mit der Aufschrift „Bride to be“ (übersetzt: zukünftige Braut).

Kriechmayr und Heider sind schon viele Jahre ein Paar. Vor knapp sechs Jahren postete die Steirerin die ersten gemeinsamen Bilder mit dem Abfahts- und Super-G-Weltmeister von 2021. Damals von einem Städtetrip nach Hamburg. Viele gemeinsame Momente, unter anderem ein Besuch bei den French Open 2023, folgten. Nun findet ihre Beziehung mit der Hochzeit offenbar ihren vorläufigen Höhepunkt.

Heider gewann Olympia-Gold in Innsbruck

Lange Zeit verband die beiden auch ihre professionelle Ski-Karriere. Doch während Kriechmayr im kommenden Jahr bei der Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach erneut zuschlagen will, beendete Heider vor rund einem Monat ihre aktive Laufbahn. Ihren größten Erfolg feierte die Athletin aus Knittelfeld mit dem Gewinn der Goldmedaille im Skicross bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Innsbruck 2012. Beim Super-G in Bansko 2020 erreichte sie mit dem 14. Platz ihr bestes Ergebnis bei den Profis.

