Nach der Sturzorgie in der ersten Abfahrt von Cortina fehlten am Samstag einige Stars des alpinen Ski-Sports. Allen voran Mikaela Shiffrin, die am Freitag abflog und sich angeblich am Innenband verletzte. Ein Saisonaus scheint unwahrscheinlich, die kommenden Rennen am Kronplatz wird die US-Amerikanerin aber jedenfalls verpassen. „Vielen Dank für die Genesungswünsche. Derzeit denke ich nur von Tag zu Tag und werde alle informieren, sobald es Updates gibt“, schrieb die Führende im Gesamt-Weltcup auf Instagram.

Die US-Amerikanerin fügte an, dass sie etwas Zeit brauche, um alles zu verarbeiten. Ihre Teamkolleginnen feuerte sie dennoch an. So postete sie eine Story und beglückwünschte die Zweitplatzierte Jacqueline Wiles. „Das ist emotional!“. Auch von Corinne Suter gab es nach ihrem Schockmoment in der ersten Abfahrt Neuigkeiten. Die Schweizerin postete ein Foto. „Das schmerzt. Danke für eure netten Nachrichten.“ Suter zog sich einen Kreuzbandriss zu – die Saison ist vorbei.

Nicht der einzige Rückschlag bei den Eidgenossen. Am Samstag passierte Joana Hählen nahezu derselbe Unfall, musste auch sie die Fahrt nach einem Schlag auf das Knie abbrechen. Auch für die 32-Jährige gab es kurze Zeit später die Diagnose Kreuzbandriss und Saisonaus.