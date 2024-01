Darum geht es: Die zweite Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo steht auf dem Programm. Die „Tofana“-Strecke erweist sich in diesem Jahr zäher als gewohnt, welliger, ruppiger. Und sie forderte in der ersten Abfahrt auch schon ihre Opfer: Mikaela Shiffrin kam aber glimpflich davon, im Gegensatz zu Corinne Suter, die eine Bänderverletzung erlitt. Verantwortlich für die meisten Stürze war der erste Sprung nach rund 20 Sekunden mit folgendem Linksschwung in den Tofana-Schuss.

Die Favoritinnen: Natürlich Sofia Goggia, weil sie in jeder Abfahrt Favoritin ist und nach Platz drei sicher nachlegen will. Allerdings ist „La Goggia“ just in Cortina schon des Öfteren übers Limit gegangen, wenn sie versuchte, einen Heimsieg zu erreichen.

Die Österreicherinnen: Stephanie Venier feierte ihren zweiten Weltcup-Sieg, bekommt sie noch einmal „so ein Gerät“ an die Schuhe geschnallt von ihrem Servicemann wie am Freitag, dann ist auch am Samstag alles drin. Und: Auch die anderen Österreicherinnen präsentierten sich stark, Conny Hütter etwa verhaute nur einen Schwung, war sonst auch unter den Schnellsten. Wichtig aber wird sein, die vielen Stürze zu verarbeiten und aktiv zu bleiben.