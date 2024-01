„Ich will in Cortina fahren.“ Ein Gedankensplitter, den Skirennläuferin Nadine Fest nach ihrem schweren Sturz in Zauchensee in jeder Hinsicht verinnerlicht hat. Die Arriacherin ist von ihrer Form überzeugt und setzte dementsprechend alles in Bewegung – wie auch das Team im Olympiazentrum (OZ) in Klagenfurt – um rechtzeitig fit zu werden. Die 25-Jährige unterzog sich einem intensiven Rehabilitationsmarathon, angefangen von Lymphdrainage bis hin zu Magnetfeld–, Ultraschall– und Lasertherapie.