Für eine gewisse Zeit ist einigen wohl die Luft weggeblieben, nachdem Speed-Spezialistin Nadine Fest beim Super-G in Zauchensee schwer zu Sturz gekommen war. Die 25-Jährige wurde mit dem Hubschrauber nach Schwarzach gebracht und vollständig durchgecheckt. „Mir geht es den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Das Gröbste wurde bereits ausgeschlossen. Nur was die Schulter wirklich abbekommen hat, wird nächste Woche mit einem MRT und Ultraschall untersucht. Es sieht derzeit so aus, als gäbe es ein paar kleinere Frakturen“, erzählt die Arriacherin, die eine Nacht in der Klinik verbringen musste, da freie Flüssigkeit im Bauchraum entdeckt wurde. „Es war wichtig, abzuklären, dass die Organe wirklich völlig in Ordnung sind“, verdeutlicht Fest.

„Das hätte ganz anders ausgehen können“

Angesprochen auf den Sturz meint die Skirennläuferin: „Ich weiß ganz genau, dass es mein Fahrfehler gewesen ist. Ich war etwas zu gerade, zu aggressiv an der Stelle und mit dem Schwerpunkt zu weit hinten und irgendwann geht einem der Weg aus.“

Die Junioren-Doppel-Weltmeisterin von 2017 macht aber kein Geheimnis daraus, „dass ich auf Holz klopfen muss. Ich hatte sehr viele Schutzengel. Das hätte ganz anders ausgehen können.“

Trotz des Rückschlages ist Fest bereits positiver Dinge. Die Weltcuprennen in zwei Wochen in Cortina sind dementsprechend im Kalender rot angekreuzt. „Schon am Montag beginnt die Reha im Olympiazentrum in Klagenfurt. Es ist alles organisiert und am Laufen. Ich hätte mir nie gedacht, dass alles so schnell funktioniert. Ein großes Danke an alle Beteiligten.“