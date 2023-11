Was für ein Pech: Österreichs Abfahrtsteam der Damen muss noch vor dem ersten Rennen den ersten, bitteren Ausfall beklagen. Vanessa Nussbaumer kam am Donnerstag (Ortszeit) beim Abfahrtstraining in Copper Mountain/Colorado nach einem Sprung zu Sturz und zog sich dabei einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Unterschenkel zu. Die 25-jährige Vorarlbergerin wurde sofort in die „Steadman Clinic“ in Vail gebracht und dort bereits erfolgreich operiert.

Der Eingriff, bei dem mit einem Marknagel der Knochen stabilisiert wird, ist ohne Komplikationen verlaufen. Die Speedspezialistin wird noch einige Tage im Krankenhaus bleiben, bevor sie die Rückreise in die Heimat antreten wird. Die Saison ist für „Nessi“ Nussbaumer damit bereits wieder beendet.

Nussbaumer ist leider keine unerfahrene, was Verletzungen betrifft. Im Frühjahr 2022 hatte sie sich bei den Deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen bei einem Sturz eine Gelenksabsprengung der Stufe zwei in der linken Schulter zugezogen. Im Weltcup hat Nussbaumer bisher aber erst einmal Punkte gemacht, als 25. in Crans Montana im Februar 2022.