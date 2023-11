Er ist nicht der Typ, der große Töne spuckt oder einen auf großen Zampano macht, sondern jemand, dem die Beobachterrolle behagt. Die Redewendung „Stille Wasser sind tief“ ist aber wie für ihn erfunden, passt wie die Faust aufs Auge sozusagen. Vereinzelt haut er jedoch, fast wie aus dem Nichts, Sprüche raus, die niemand erwartet, wie sein ÖSV-Kollege Manuel Feller verrät: „Genau seine ruhige Art macht ihn gefährlich, da er die Meldungen dann richtig giftig rauslässt. Was mir aber total taugt.“

„Taugen“ war im Sommer zu einem bestimmten Augenblick nur bedingt das Stichwort. Beim Paragleiten in Kitzbühel musste Slalomspezialist Adrian Pertl erst einmal durchschnaufen. „Es war irgendwie cool, aber so ganz wie andere habe ich es nicht genießen können.“ Der Junioren-Weltmeister aus Ebene Reichenau hat nämlich etwas Höhenangst, wie er offenbart: „Die Jungs glauben beim Sommertraining zwar immer, dass ich sie verarsche, weil ich aus einigen Metern Höhe aus ins Wasser springe, aber das ist kein Problem. Nur wenn ich ab einer gewissen Höhe hinunterschauen muss, wird es mir doch etwas anders.“

Adrian Pertl will voll durchstarten © GEPA/Steiner

Der Aufenthalt in der Gamsstadt war einer von zwei Konditionskursen im Sommer, neben dem schon traditionellen Camp am Weissensee. Den Großteil der Sommervorbereitung verbrachte Pertl mit seinen Kärntner Skikollegen in der Kraftkammer in Seeboden, unter der Leitung von Hannes Schwarz. „Da wir im Winter viel unterwegs sind, ist so ein Stützpunkt lässig. Wir sind eine coole Truppe, zu der ein paar jüngere Athleten dazugestoßen sind.“ Das mehrwöchige Schneetrainingslager in Chile beschreibt Pertl als „gewaltig, wenn ich die paar Tage zu Beginn außen vorlasse, an denen es immer wieder geschneit hat.“

„Bin froh, dass ich alles schmerzfrei überwunden habe“

Die Karriere des Kärntners ist von Höhenflügen und Tiefschlägen geprägt. „Es war schon einmal sehr knapp. Speziell vor den 2020er Jahren hat nicht viel gefehlt, dass ich aus dem ÖSV-Kader fliege, da die Ergebnisse nicht da waren“, verdeutlicht der Slalom-Vizeweltmeister von 2021, der sich nach dem „Warnschuss“ eindrucksvoll zurückgekämpft hat.

„Ich habe viel gegrübelt und an mir gezweifelt, kann ich es überhaupt?“ Aber ja, er kann es und gerade dieses Kopfkino schien ihn weitergebracht zu haben. Der Edeltechniker macht kein Geheimnis daraus, dass ihm der Kreuzbandriss, den er sich bei einem Sturz in Val d‘Isere 2021 zugezogen hat, zurückwarf. Die Olympia-Saison war gelaufen. „Das war damals richtig bitter, aber vom Kopf her habe ich in der schwierigen Phase viel gelernt. Jetzt bin ich froh, dass ich alles schmerzfrei überwunden habe.“

Tennis ist Adrian Pertls Leidenschaft © GEPA/Steiner

Kommenden Samstag wird es für den 27-Jährigen beim Slalom-Weltcupauftakt in Gurgl ernst. „Die letzte Saison war ja nicht gerade die beste von uns Slalomfahrern, von dem her haben wir etwas gutzumachen. Es warten einige Heimrennen, es wird viel erwartet von uns, doch damit heißt es umzugehen. Natürlich ist Druck da.“ Die größte Schwierigkeit sei es, voll am Limit zu fahren - und das auch noch möglichst fehlerfrei. „Das Niveau ist hoch, da will jeder mitziehen. Ich werde auch nicht jünger beziehungsweise bin ich in einem Alter, in dem ich jetzt konstant vorne mitfahren muss.“