Zu denken, Mika Vermeulen wäre womöglich ein Luftikus, weil er bei Interviews gerne auf den Putz haut, wäre ein fataler Fehler. Zwar haftet ihm durch die erfrischende Ehrlichkeit in seinen Aussagen eine Lockerheit an, doch ist er, wenn er mit sich und seinem Sport ist, ein akribischer Arbeiter, ein Tüftler und ein konsequenter Athlet. „Es gibt genug Leute, die im Interview immer das gleiche G‘satzerl sagen und nicht das, was sie wirklich denken. Da könnte ich mich anhängen und der vorhersehbare Mika sein. Aber sollte man nicht in diesen reflektierenden Momenten ehrlich sein?“



Vermeulen hat sich mit einer gewissen Askese und einem gnadenlosen Fokus einen Platz an der Weltspitze des Langlaufsports erarbeitet. „Mika von Großmaul hat gezeigt, dass er nicht nur eine große Gosch‘n hat.“ Mit viel Verzicht in der Vorbereitung lief er im Vorjahr auf den siebten Platz im Gesamtweltcup und erstmals auf ein Podest (2. Platz). In diesem Sommer drehte er weiter an den Justierschrauben im Training. „Es muss so viel zusammenpassen, um vorne mitspielen zu können. Man kann nicht alles beeinflussen und darum bin ich der Meinung, dass man das, was man beeinflussen kann, bis ins Detail beeinflussen muss.“ So wird auf sein Dazutun in diesem Winter gelegentlich ein Koch dabei sein und das ÖSV-Team kann den Gang zu Buffets oder in Hotelspeisesälen vermeiden und ein Ansteckungsrisiko verringern. Apropos Essen. Auch da ordnet Vermeulen den Genuss der Vernunft unter. „Mein Essen schmeckt mir die meiste Zeit gar nicht, aber es ist gut für mich.“

Vermeulens Freundin Antonia Roider ist als Physiotherapeutin Teil des Teams © Privat

Ob bei ihm in der Ramsau oder in Lillehammer eine Ruhe ist, ob er das zu essen hat, was er will, ob das Material in Ordnung ist – diese Dinge beschäftigen ihn, darauf legt er seine Aufmerksamkeit. „Das sind Sachen, die ich beeinflussen kann: Details. Die müssen passen und jeder, der sein Leben mit mir teilt, muss damit umgehen können. Da werde ich sicher auch einmal ungemütlich, wenn was nicht 100 Prozent funktioniert.“ Das bekommt auch Freundin Antonia Roider gelegentlich zu spüren. Seit der Vorsaison ist sie als Physiotherapeutin Teil des Teams. „Mit ihr ist es wohl leichter als mit mir. Sie hat mehr zu kämpfen“, sagt Vermeulen und lacht, „ich denke, dass ich im täglichen Leben, wenn ich mit dem Trainieren und dem Besserwerden beschäftigt bin, weniger leicht auszuhalten bin als bei den Rennen.“ Zwar ist er vor den Einsätzen meist sehr nervös, doch trotzdem entspannt im Umgang und Niederlagen behauptet er, gut und schnell verarbeiten zu können. „Natürlich bin ich auch einmal böse und habe einen Stecken zusammengehauen. Aber das ist spätestens 30 Minuten danach vorbei.“

Mika Vermeulen © Felgenhauer/xc-ski.de

Das Training hat in der jüngsten Vergangenheit zwar ein wenig unter einer Verkühlung gelitten, doch Platz zwei beim Testrennen in Beitostølen (NOR) war ein unerwartet starkes Resultat. An diesem Wochenende geht der Weltcup im finnischen Ruka los. Vermeulen will endlich seinen Weltcupsieg, eine Medaille bei der WM in Trondheim wäre das Nonplusultra. „Es gibt den Realisten in mir, der sagt: Ich habe ein fantastisches Leben, in dem alles so läuft, wie es soll. Dann gibt es den Egoisten, und der sagt: Ich brauche die Medaille, um mein Aufmerksamkeitsdefizit zu füllen. Das Gute ist, dass ich die beiden relativ gut auseinanderhalten kann.“

Depression des Bruders

Die innere Balance war in der Familie des Langläufers in den vergangenen Monaten ein großes Thema. Moran, der ältere Bruder, durchlebte eine schwere depressive Phase. Es war auch der Grund für das Ende seiner Karriere als Berufsradfahrer. Mika war ein wichtiger Ansprechpartner in dieser Zeit. „Es hat mir für ihn sehr leidgetan, änderte an meiner Lebensweise aber nichts. Ich glaube nicht, dass man sein Leben darauf abstimmen kann oder soll, Krankheiten oder Verletzungen nicht zu bekommen. Es kommen auf dem Weg einfach Dinge, auf die man sich nicht vorbereiten kann.“ Dennoch ist er nun achtsamer, „ob es jemandem wirklich gut geht, wenn er es sagt“.

Mit dem Erfolg in der abgelaufenen Saison stellte sich auch ein gesteigertes mediales Interesse ein. „Ich bin in einem Jahr gut geworden, in dem ich alles so machen konnte, wie, wann und wo ich wollte. Jetzt muss ich Rücksicht nehmen. Der eine will etwas wissen. Da muss ich hinfahren. Das sind alles Sachen, die nicht schlimm sind und dadurch geht es mir ja auch gut. Aber es bringt der Erfolg mit, dass nicht alles einfacher wird.“ Es ist aber auch Futter für sein „Aufmerksamkeitsdefizit“, wie er es immer mit einem Augenzwinkern bezeichnet. „Man will sich ja auch nicht hinstellen, als hätte man wirklich ein Aufmerksamkeitsdefizit. Aber eines ist klar: Ich habe noch nie ein Interview abgesagt, habe einen Podcast – ich bin der Aufmerksamkeit nicht abgeneigt.