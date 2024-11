Die Vergangenheit spielt für Benjamin Rosenberger keine große Rolle. Der Abwehrspieler des GAK hatte – wie seine Mitspieler – einen schwierigen Start in die Bundesliga-Saison. Eigentor, schwankende Leistungen, kritische Stimmen der Fans und verlorener Stammplatz inklusive. Doch das alles ist Geschichte. Mittlerweile zählt der linke Verteidiger wieder zum Stamm des Aufsteigers, auch heute (14.30 Uhr) bei Blau-Weiß Linz wird der Steirer wohl von Beginn an spielen. „Über das erste Aufeinandertreffen mit den Linzern will ich nicht mehr so viel nachdenken“, sagt der 28-Jährige. Zur Pause lagen die Grazer da mit 0:2 zurück, Rosenberger wurde ausgewechselt. Der GAK erkämpfte sich immerhin noch ein 2:2. „Zuletzt sind wir ganz anders aufgetreten als damals gegen Blau-Weiß“, ist Rosenberger diesmal zuversichtlich.