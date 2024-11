Seit 1. Juli ist Andreas Ulmer vereinslos. Da hat Salzburg den Vertrag mit dem routinierten Linksverteidiger nicht mehr verlängert. 13 Mal wurde Ulmer mit den Bullen Meister und sucht seit dem Ende des Vertrages einen neuen Verein. Mit Sturm Graz und den Grasshoppers aus Zürich wurde der 39-Jährige, der fast 600 Mal für Salzburg gespielt hat, in Verbindung gebracht. Zu einer Verpflichtung ist es aber nie gekommen.

Jetzt scheint der GAK ein Auge auf den Ex-Nationalspieler geworfen zu haben. Die Salzburger Nachrichten berichten, dass ein erstes Gespräch mit Sportchef Dieter Elsneg und Trainer Rene Poms in Graz bereits stattgefunden haben soll. Sowohl das Interesse als auch das Gespräch in Graz bestätigt GAK-Sportchef Dieter Elsneg. „Über den Fußballer und Führungsspieler Andreas Ulmer müssen wir nicht reden. Er war bis Sommer Vorzeigeprofi beim Serienmeister. Natürlich hilft er uns weiter“, sagt er. Auch, dass Ulmer sportlich noch einmal beweisen will, was er kann, würde ins Profil passen. „Aber wir sind noch nicht annähernd so weit, dass das bald konkret wird“, sagt Elsneg. Logisch, dass sich der GAK aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Spielers über den Fitnesszustand ein genaues Bild machen möchte. „Die Aufgabe GAK würde ihn reizen.“

Zeit für Trainingsarbeit

Grundsätzlich hat dem GAK die Länderspielpause gut getan. Nach den Unentschieden gegen Rapid und Salzburg und dem Sieg gegen die WSG aus Tirol war „endlich Zeit für Trainingsarbeit“ unter Neo-Trainer Rene Poms. „Wir sind in seinen Prinzipien sicher weitergekommen“, sagt Elsneg. Das hat auch das interne Testspiel gezeigt, wo „alle richtig Gas gegeben haben. Es war für uns ganz sicher eine positive Pause.“