Es war ein Traumtor, mit dem Michael Lang in der ersten Runde beim 2:3 des GAK gegen Salzburg erstmals in der Bundesliga vorstellig wurde und das erste Tor für den Aufsteiger erzielt hat. Das war im August. Am Samstag hatte der Grazer wieder Historisches mitzuverantworten. In der 76. Minute beim Heimspiel gegen die WSG Tirol erkämpfte sich der rechte Abwehrspieler vorne den Ball, flankte zur Mitte. Der Rest ist Geschichte. Ein Eigentor von Jamie Lawrence sorgte für das 2:1 und den ersten GAK-Sieg in der Bundesliga seit mehr als 17 Jahren. „Die große Freude und Erleichterung ist jedem ins Gesicht geschrieben“, sagte der 26-Jährige nach dem Befreiungsschlag. „Wir haben in der Kabine ordentlich gefeiert, ich habe fast keine Stimme mehr. Das war so, so wichtig für die Mannschaft, für den gesamten Verein. Ich glaube, jetzt geht es bergauf.“