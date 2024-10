Nachdem Michael Lang in den ersten acht Bundesliga-Runden nicht aus der Startelf des GAK wegzudenken war, musste der Rechtsverteidiger zuletzt in den Duellen mit Austria Wien und dem SK Sturm auf der Tribüne Platz nehmen. Aus disziplinären Gründen hat der 26-Jährige eine schriftliche Abmahnung bekommen. Zudem lautete der Auftrag, sich sportlich das Vertrauen wieder erarbeiten zu müssen.

Seit Anfang der Woche ist mit Rene Poms ein neuer Trainer in Amt und Würden, der die Zusammenarbeit mit Lang unbelastet in Angriff nehmen möchte. „Er hat eine Abmahnung bekommen, also ist das von Vereinsseite geklärt“, erläutert der 49-Jährige.

Lang beginnt wie alle anderen bei Null

Poms weiter: „Für mich ist er ein gleichwertiger Spieler und fängt am selben Status an wie alle anderen auch. Von sportlicher Seite ist er ein vollwertiger Kaderspieler.“

Die erste Chance auf ein Comeback im GAK-Dress gibt es am Sonntag im Heimspiel gegen Rapid, ehe die Rotjacken am Mittwoch im ÖFB-Cup bei Schwarz-Weiß Bregenz gastieren.