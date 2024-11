Vom ersten Stock an lief es bei den Damen von Vornholz beim Europacup einfach richtig gut. „Wir waren richtig im Flow“, sagte Mannschaftskapitänin Julia Feichtgraber, die mit ihrem Team den Pokal in die Höhe stemmen durfte. 30 mitgereiste Anhänger jubelten mit ihren Heldinnen auf dem Eis von Bruneck. „Wir waren alle konstant gut und im Damenfinale gab es weniger Fehler als bei den Herren.“ Im Endspiel standen die Steirerinnen Gerabach (GER) gegenüber. In der vorletzten Kehre kassierten die Steirerinnen ein Break (3) und der Vorsprung schmolz auf zwei Punkte. Doch behielten Julia und Nicole Feichtgraber, Simone Steiner, Angelika Gfäller und Elfriede Glatz wieder einmal die Nerven. „Wir haben Druck aufgebaut und dann haben sie den Fehler gemacht.“ Am Ende stand ein 13:8 zu Buche.