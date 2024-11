Der Wechsel von Christian Ilzer nach Hoffenheim hatte bekanntlich weitreichende Auswirkungen beim SK Sturm, die bis in das Frauen-Team der Grazer reichten. Da der dortige Cheftrainer Sargon Duran in das Trainerteam von Interimstrainer Jürgen Säumel wechselte, war ein neuer Übungsleiter der Frauen gesucht. Gefunden hat man ihn in Tode Djakovic. Der 28-Jährige war seit Sommer 2023 Assistenztrainer von Duran bei Sturms Frauen-Team und gibt heute (14 Uhr) in Messendorf gegen Neulengbach sein Cheftrainer-Debüt.