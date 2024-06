Sargon Duran bleibt Trainer der Sturm-Frauen. Der 37-Jährige, der die Schwarz-Weißen in dieser Saison auf Platz vier der Frauen-Bundesliga geführt hat, hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis Sommer 2026 verlängert. „Mir macht es richtig viel Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten“, wird Duran in einer Aussendung zitiert. „Es sind alles Spielerinnen, die sehr hungrig sind, wissbegierig sind, sich weiterentwickeln wollen und diesen Sport lieben. Wir wollen das Projekt, für das wir in der vergangenen Saison das Fundament gelegt haben, fortführen. Ich fühle mich hier in Graz richtig wohl und denke, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Ich kann es kaum erwarten, weiterhin mit den Mädels zu arbeiten und gemeinsam mit ihnen und meinem Trainerteam in den nächsten Jahren die nächsten Schritte zu gehen.“

Michael Erlitz, der sportliche Leiter der Sturm-Frauen, sagt: „Die Verlängerung von Sargon ist ein wichtiger Schritt für die langfristige Entwicklung und Philosophie, die wir bei der Damenmannschaft implementieren möchten. Wenn man den großen Umbruch von letztem Jahr bedenkt und nun am Ende der Saison nur drei Punkte hinter dem zweiten Platz liegt, spricht das schon deutlich für die gute Arbeit unseres Trainers.“

Auch Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zeigt sich über die Verlängerung erfreut: „In diesem Jahr hat Sargon Duran hervorragende Arbeit geleistet. Speziell im Frühjahr konnte er für den nächsten Entwicklungsschritt unserer jungen Mannschaft sorgen und auch den zweiten Rang in der Rückrundentabelle erreichen. Sargon hat im vergangenen Jahr unsere Spielidee gut umgesetzt und agiert in allen Bereichen sehr professionell. Ich bin von unserem gemeinsamen Weg überzeugt und freue mich, dass wir den Vertrag um zwei Jahre verlängern konnten.“