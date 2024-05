Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Diese Fragen wird man bis zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga noch des Öfteren hören, auch oder vor allem beim Doublesieger SK Sturm. Mit Tochi Chukwunai haben die Grazer bereits Anfang des Jahres einen jungen Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen, es folgte die Verpflichtung von Dimitri Lavalee, nach dessen Leihe. Und nun wurde der Vertrag von Kapitän Stefan Hierländer um ein Jahr verlängert.

Geschäftsführer Andreas Schicker sagt: „Stefan Hierländer ist ein Musterprofi und ein absoluter Führungsspieler innerhalb der Mannschaft. Er geht als Kapitän stets voran, ist ein Vorbild für unsere vielen jungen Spieler und zeigt sowohl am Platz, in den Trainings, als auch mit seiner Einstellung und Professionalität außerhalb des Spielfelds, was es heißt, das Wappen des SK Sturm auf der Brust zu tragen und zu repräsentieren. Wir sind froh, dass Hierli für eine weitere Saison bei uns unterschrieben hat und sind davon überzeugt, dass er uns beim Erreichen unserer Ziele weiterhin helfen kann.“

„Meine Verbundenheit mit dem Klub, der Stadt und den fantastischen Fans des SK Sturm muss ich nicht mehr erklären. Die vergangene Saison – mit dem überragenden Double – war die bisherige Krönung meiner Zeit beim SK Sturm, ich bin aber auch nach acht Jahren in Graz noch motiviert wie am ersten Tag, freue mich extrem auf die kommende Champions League-Saison und kann es jetzt schon kaum erwarten, mit dieser fantastischen Truppe in die nächste Saison zu gehen“, sagte Hierländer.

In den kommenden Tagen und Wochen wird Schicker sämtliche Personalfragen kontinuierlich abarbeiten. Bei David Affengruber soll schon bald eine Entscheidung fallen. Bei Otar Kiteishvili wird man wohl die Euro abwarten müssen, bevor eine Entscheidung fällt. David Schnegg ist so gut wie weg, auch wenn noch nichts unterschrieben ist. Alexander Prass ist weiterhin bei vielen Klubs in halb Europa ein gefragter Spieler. Bei Jusuf Gazibegovic und Tomi Horvat soll es auch Interessenten geben.

Zudem kommen mit Amadou Dante, Bryan Teixeira, Mohammed Fuseini und Vesel Demaku vier ausgeliehen Spieler zu Sturm zurück. Dante ist nach Aussage von Schicker weiterhin Sturm-Spieler. Die Transferzeit im Sommer läuft von 23. Juni bis 5. September.