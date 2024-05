Nach Amady Camara und Amadou Dante probiert es der SK Sturm abermals mit einem Talent aus Mali. Der Double-Gewinner gibt die Verpflichtung von Youba Koita bekannt. Der 18-jährige Offensivspieler unterschreibt laut Vereinsangaben „einen langfristigen Vertrag“ und wird vorerst für Sturm II in der 2. Liga auflaufen.

„Unsere Strategie der letzten Jahre, Potenzialspieler aus Afrika zu uns nach Graz zu holen, hat sich absolut bewährt, wie die Beispiele Mohammed Fuseini, Amadou Dante oder Amady Camara eindrucksvoll belegen“, erklärt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Camara heuerte im vergangenen Sommer nach einem Probetraining in Graz an und sorgte in der letzten Runde mit seinem Treffer zum 2:0 gegen Klagenfurt für die endgültige Meister-Entscheidung. Auch Koita hat bereits bei Sturm vorgespielt. Schicker: „Youba Koita war zuletzt bereits einige Wochen in Graz und hat mit Sturm II unter Jürgen Säumel trainiert, wo er absolut überzeugen konnte und gezeigt hat, dass großes Potenzial in ihm steckt. Youba ist ein variabler Spieler für die Offensive und wird vorerst bei Sturm II zum Einsatz kommen. Hier hat er die Zeit, sich anzupassen und zu entwickeln.“