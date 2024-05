Binnen vier Jahren hat Andreas Schicker gemeinsam mit Christian Ilzer aus einem am Boden liegenden Bundesligisten einen Double-Gewinner geformt, der die „Bullen“ aus Salzburg in die Schranken gewiesen hat. Dies galt jahrelang als vermeintliches Ding der Unmöglichkeit, bevor der SK Sturm das Gegenteil bewiesen hat. Es war auch eine vom Erfolgsduo an den Tag gelegte neue Denkweise, die bei diesem Meisterstück geholfen hat. Wer den finanziell haushoch überlegenen Kontrahenten von vornherein für unschlagbar hält, wird ihn nie gefährden.