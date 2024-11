Die Steiermark war und ist noch immer eine Hochburg im Eisstocksport. Gut 22.000 Mitglieder frönen im grünen Herzen Österreichs dem Volkssport in gut 500 Vereinen. Knapp 9000 davon tun das sogar im aktiven Wettstreit einer Liga, und im kommenden Jahr werden wieder die Besten der Welt hierzulande ihre Weltmeister küren. Nach der WM 2004 in Graz erfährt das Land wieder die höchsten Weihen und gewetteifert wird in Kapfenberg (Mannschaftsspiel und Zielbewerb), sowie in der Stanz (Weitensport).