Der Start des Kapfenberger SV 1919 in die neue Zweitliga-Saison hat einige überrascht. Denn die „Falken“ flatterten auf einmal nicht mehr in Abstiegsregionen, sondern segelten zu Saisonstart an der Spitze mit. Ein wenig Schwung ging zwar verloren, doch sind die Obersteirer aktuell nach wie vor solide, liegen auf dem sechsten Tabellenplatz. Also passt es durchaus, dass bereits drei Runden vor Ende der Herbstsaison ein wichtiger Schritt gesetzt wurde: Der Vertrag von Ismail Atalan wurde bereits jetzt um ein Jahr bis 2026 verlängert. Der 44-Jährige war erst diesem Sommer über den neuen Partner „Panna Football Partners“ nach Kapfenberg gekommen und hatte einen Ein-Jahres-Vertrag erhalten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag mit Ismail zum jetzigen Zeitpunkt verlängern konnten. Nach unserem erfolgreichen Saisonstart lagen uns bereits einige Anfragen für ihn vor“, sagte KSV-Präsident Erwin Fuchs, der dem Weg Atalans auch Respekt zollt: „Er hat uns schon bei seiner Verpflichtung mit seiner klaren Vision für die Entwicklung unserer Mannschaft und unsere jungen Talente überzeugt. Im bisherigen Saisonverlauf haben wir gesehen, dass er genau der richtige Trainer für den KSV ist, mit dem wir einen längerfristigen Weg beschreiten möchten und sportlichen Erfolg erreichen können.“ Begründen kann er die Aussage unter anderem damit, dass Atalan „bereits 14 Akademiespieler in den Profikader integriert hat“. An jedem Spieltag kommen drei bis fünf junge Spieler zum Einsatz, Atalan selbst hatte das in einem Interview mit der Kleinen Zeitung im Herbst so beschrieben: „Wenn wir 1:0 hinten sind, dann bringen wir einen 17-Jährigen. Damit geben wir ihm das Vertrauen, wirklich auf ihn zu setzen.“

Auch Atalan freut sich über die Verlängerung; „Bereits vor meinem Antritt war mir klar, dass beim KSV sehr viel Potenzial vorhanden ist, das wir ausschöpfen können und das hat sich in der bisherigen Saison auch bestätigt. Ich bin sehr dankbar für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Präsident Erwin Fuchs, Geschäftsführer Robert Schäfer und Carlos Leal, dem Head of Football Operations sowie für das positive Miteinander in meinem Team und der Mannschaft“, sagte er und versprach: „Die Jungs machen das klasse, wir haben noch viel vor und ich freue mich sehr auf all das, was noch vor uns liegt.“