Basketball zählt gemeinhin nicht zu den leisesten Sportarten: Man denke an das Quietschen der Hallenschuhe, die mitunter in großer Wucht aufs Spielfeld gebrüllten Anweisungen der Trainer oder die kreischende Sirene nach dem Ablauf der Wurf-Uhr. Ernad Skalić trägt aber noch einmal wesentlich dazu bei, dass der Lärmpegel bei den Pflichtspielen der Bulls in der Kapfenberger Sporthalle Walfersam noch um einige Stufen höher ist.