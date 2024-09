Es geht wieder los. Mit dem Heimspiel gegen Eisenstadt beginnt für Vizemeister UBSC Graz heute (19 Uhr) die neue Saison der Basketball Superliga. Ganz glaubt Manager Michael Fuchs noch nicht daran, dass es wieder bis ins Finale geht. „Man weiß nie, wie es sich im Saisonverlauf entwickelt“, sagt der Grazer. Irgendwo zwischen Rang vier und acht würde er seine Grazer in der Saisonvorschau sehen. Traiskirchen, Klosterneuburg, Oberwart und BC Vienna schätzt er gut ein. „Kapfenberg sehe ich aktuell auf Augenhöhe – aber ich kann mich auch täuschen“, sagt Fuchs. Gegen Eisenstadt haben die Grazer heute einen vollen Erfolg eingeplant. Aber: „Sie sind nicht so schlecht wie in den letzten Jahren. Das wird nicht so leicht“, sagt Fuchs. Neben einigen guten Legionären setzen die Grazer wieder auf Lukas Simoner und Elias Podany – und auf Spieler aus der eigenen Akademie, die auch Spielzeit bekommen werden. „Wir fürchten uns nicht, wenn sie aufs Feld müssen – im Gegenteil“, sagt Fuchs.