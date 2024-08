Die Zeiten in Kapfenberg waren schon einfacher: Sportlich kamen die Bulls in der vergangenen Saison trotz großem, talentiertem Kader nicht über das Viertelfinale in der Meisterschaft hinaus. General Manager Michael Schrittwieser nimmt sich kein Blatt vor den Mund: „Wir haben unsere Ziele klar verfehlt!“ Cheftrainer Antonio Herrera musste seinen Hut nehmen, das Schiff steuert nun Ex-Traiskirchen Coach Radomir Mijanovic.