Sturm gegen GAK - das 200. Grazer Fußballderby feierte nach mehr als 17 Jahren Pause sein Comeback in der Bundesliga, und das vor 15.717 Zusehern in der ausverkauften Merkur-Arena. Sonderreporter Michael Großschädl hörte sich daher im Fanlager der „Schwarzen“ und „Roten“ ganz genau um. Da gab es nicht nur eine schwarz-rote Ehe, in der die unterschiedliche Klubliebe auch nach 50 Jahren keinen Trennungsgrund darstellt.