Die kurze Pause, zu Neudeutsch die Off-Season, ist vorbei und Carina Schrempf war mit dem Rad schon wieder auf ihren geliebten Bergen. Es gilt, sich auf die kommende Saison vorzubereiten, die ihre dritte auf der World Tour werden wird. Die Ennstalerin hat ihren Profivertrag bei Fenix-Deceuninck um zwei weitere Jahre verlängert. 2023 schaffte die gelernte Leichtathletin (Stadionlauf) den Sprung in die höchste Liga. Dennoch haderte sie. „Ich wollte wissen, ob ich mich in dieser Welt überhaupt zurechtfinde. Ist das etwas, das ich will? Soll das mein Beruf sein?“ Nach zwei Jahren kann sie diese Fragen bejahen. „Es war ja auch für das Team ein Risiko, das außer ein paar Leistungsdaten nicht viel hatte.“ Vor allem die abgelaufene Saison hat noch mehr Mut gemacht. „Es ist nicht alles immer lustig und es ist kein leicht verdientes Geld. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Wenn man das in der Arbeit haben darf – egal ob man auf dem Rad, am Schreibtisch oder auf dem Bagger sitzt – ist das sehr erfüllend.“ Dennoch ist sie sich bewusst, dass Leistungssport ein Beruf auf Zeit ist. „Darum will ich die Zeit nutzen.“